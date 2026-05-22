Панков рассказал о реализации проекта Володина в Гагаринском районе

Депутат Госдумы Николай Панков встретился с жителями пос. Красный Текстильщик в Гагаринском районе Саратова. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«В школе по проекту председателя Госдумы Вячеслава Володина идет строительство стадиона. Это будет современная многофункциональная площадка для спорта.

Отмечу, заниматься на пришкольном стадионе смогут все жители поселка во внеурочное время. Сейчас важно в срок и качественно завершить объект. Это будем контролировать вместе с педагогами и родителями школьников.

В прошлом году в школе был реализован другой проект Володина. Отремонтирован двор и появилось новое ограждение. Раньше оно было деревянным и уже небезопасным. Учителя и родители говорят, что школа преображается. Такие проекты создают комфортные условия для жизни в селах», - отметил Николай Панков.