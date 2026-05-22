«Космическая симфония Саратова»: новый бренд-маршрут набирает популярность

В год 65-летия первого полета человека в космос Саратовская область закрепляет за собой статус одного из центров космического туризма. На туристической карте региона быстро набирает популярность новый бренд-маршрут «Космическая симфония Саратова». Он разработан вокруг Парка покровителей космоса в Энгельсском районе и уже стал важной точкой притяжения гостей Поволжья и туристов со всей России.

Маршрут объединяет историко-культурные и образовательные форматы с современными туристическими сервисами. В программу входят тематические экскурсии по Парку покорителей космоса, интерактивные остановки, комбинированные поездки по Саратову и Энгельсу с посещением музеев космонавтики, а также готовые 3-дневные пакетные туры с размещением, питанием и транспортом. Популярность маршрута подтверждается увеличением запросов у региональных операторов и ростом интереса со стороны профильных турфирм.

Министр культуры Наталия Щелканова отметила, что министерство и туристические организации работают над расширением образовательных программ в парке, созданием новых интерактивных экспозиций и продвижением бренд-маршрута на федеральных туристических площадках.