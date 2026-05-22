В четырёх районах Саратова отключили холодную воду

22 мая в Саратове отключили холодную воду в Октябрьском, Фрунзенском и Ленинском районах. До полуночи воды не будет на улицах Бахметьевской (от Рахова до Чапаева) и Рахова (чётная сторона от Белоглинской до Бахметьевской). Также в зоне ограничения — Хользунова (от больницы РЖД до Мичурина), Рахова (нечётная сторона между Советской и Мичурина) и Пугачёва (от Астраханской до Хользунова).

В посёлке Жасминном до 24:00 отключили воду на улицах Моисеева, Майской, Молодёжной, Светлой, Школьной, Строителей и Марьинской.

В Волжском районе продолжается ремонт: холодную воду отключили в границах улиц Автомобильная — Исаева — Большая Долинная, а также на Покровской, Хрустальной и Самойловской. Воду обещают дать до 20:00.