Как автоматически перенести фото, видео и файлы в «Облако Билайна»

Пользователи устройств на iOS могут перенести в «Облако Билайна» и фото с видео из iCloud, и документы из Google Drive, и архив из Google Фото — без ручной загрузки каждого файла по отдельности. Для части сценариев в сервисе уже есть встроенный импорт, а в остальных достаточно один раз подготовить архив и запустить перенос.

Исходных файлов в iCloud или Google-сервисах может быть очень много, и вручную переносить большой архив долго и трудно. В «Облаке Билайна» этот процесс можно упростить и автоматизировать. Сам сервис доступен клиентам всех операторов связи, а войти в него можно по номеру телефона. «Облако Билайна» не завязано на оплате в App Store, а инфраструктура сервиса находится в России, и не задействует международный трафик. Ранее «Облако Билайна» вошло в число лучших облачных приложений для Android и iOS в исследовании Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Как автоматически перенести фото и видео из iCloud

Для многих пользователей iOS iCloud был привычным способом освободить память на устройстве: фото и видео отправлялись в облако, а в галерее могли храниться только превью. Если нужно быстро перенести этот архив и сделать так, чтобы новые файлы тоже сохранялись автоматически, в «Облаке Билайна» для этого есть самый простой сценарий.

Пошаговая инструкция:

1. Скачайте приложение «Облако Билайна» из App Store.

2. Войдите в сервис по номеру телефона любого оператора.

3. Включите автозагрузку фото и видео.

После этого фото и видео будут загружаться в «Облако Билайна» автоматически. Даже если в галерее хранятся только превью, а оригиналы лежат в iCloud, автозагрузка подтянет исходные файлы напрямую из облака. Пользователю не нужно вручную выгружать папки одну за другой — достаточно один раз настроить автозагрузку и дальше пользоваться уже «Облаком Билайна».

Помимо этого, сервисом можно делиться с близкими: владелец аккаунта может пригласить в него неограниченное количество пользователей, делать совместные альбомы и создавать общую ленту из фото и видео.

Как автоматически перенести файлы из Google Drive

Если речь идет о документах, таблицах, презентациях, PDF и всём том, что храниться на Google Drive, то для этого в «Облаке Билайна» уже есть встроенный импорт.

Пошаговая инструкция:

1. Скачайте приложение или откройте в браузере «Облако Билайна».

2. Авторизуйтесь в сервисе.

3. Откройте раздел «Ещё».

4. Выберите «Импорт».

5. Выберите Google Drive.

6. Авторизуйтесь в Google Drive.

7. Начните импорт и дождитесь его завершения.

После запуска импорта приложение показывает прогресс — сколько файлов уже перенесено и сколько всего осталось. Все импортированные данные из Google Drive появятся в отдельной папке в разделе «Файлы» в «Облаке Билайна».

Как перенести фото и видео из Google Фото

Для Google Фото путь немного отличается. Фото и видео из этого сервиса сначала нужно заархивировать и отправить на Google Drive, а затем уже импортировать в «Облако Билайна». Самый понятный сценарий — через Google Takeout.

Пошаговая инструкция:

1. Откройте Google Takeout.

2. В разделе «Продукты» нажмите «Отменить выбор» и оставьте галочку только напротив Google Фото.

3. Внизу страницы нажмите «Далее».

4. В способе получения данных выберите «Добавить на Диск».

5. Оставьте параметры: частота — однократная, тип файла — ZIP, размер — 2 ГБ.

6. Нажмите «Создать экспорт».

7. Дождитесь, пока Google сформирует архив. Это может занять несколько дней, ссылка придёт на почту.

8. Откройте папку с архивом в Google Drive.

9. Затем импортируйте эту папку в «Облако Билайна» (см. раздел выше).

Важно учитывать, что на этом этапе в облако переносится именно архив. Чтобы просматривать фото и видео как обычную галерею, после переноса понадобится разархивация.

Что в итоге

Если коротко, логика такая:

iCloud — самый быстрый сценарий: включаете автозагрузку, и фото с видео начинают автоматически сохраняться в «Облако Билайна»;

Google Drive — файлы переносятся напрямую через встроенный импорт в «Облаке Билайна»;

Google Фото — сначала экспортируете фото и видео в архив через Google Takeout на Google Drive, а уже потом импортируете этот архив или разархивированные файлы на «Облако Билайна».

Во всех случаях «Облако Билайна» позволяет не переносить файлы вручную по одному, а один раз настроить удобный сценарий хранения в надежном месте без использования международного трафика и пользоваться российским безопасным облаком, как основным.

