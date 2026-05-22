Жители саратовской области сталкиваются с дефицитом йода

Саратовская область относится к йододефицитным регионам. Главный эндокринолог региона Алиса Тюгаева рассказала, что недостаток йода негативно сказывается на обменных процессах и работе щитовидной железы, что может привести к узловым образованиям, аутоиммунным нарушениям и даже злокачественным опухолям. При гиперфункции железы (избыток гормонов) возникает учащенное сердцебиение, потливость, резкое похудение. При гипофункции — снижение памяти, утомляемость, сухость кожи, отечность. Дети также страдают от дефицита йода.

Взрослому человеку требуется 150 микрограммов йода в сутки, беременным — 200–250. «Для беременных йод особенно необходим, поскольку его дефицит может приводить к тяжелым порокам у ребенка, в том числе нарушений интеллекта», — подчеркнула Тюгаева. Восполнить содержание йода можно морепродуктами, шпинатом и черносливом. Также рекомендуется добавлять в блюда йодированную соль, но не подвергать ее термической обработке.

В целях профилактики можно применять препараты с йодидом калия, но только после консультации с врачом. Самолечение может привести к передозировке и увеличению выработки гормонов, что нанесет вред организму.