В Саратовской области отремонтировали территории 10 медучреждений

Фото: канал Романа Бусаргина

В Саратовской области продолжается региональная программа по ремонту территорий больниц и поликлиник. Как рассказал 21 мая губернатор Роман Бусаргин, работы уже завершены в 10 медучреждениях: городской клинической больнице Балакова, Балашовской, Вольской, Марксовской, Турковской районных больницах, клинических больницах № 5, 8, 10 в Саратове, а также в Саратовской городской детской клинической больнице и областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД.

В этом году в порядок приведут территории еще 19 медицинских организаций. Эти решения — результат комплексного подхода к модернизации здравоохранения. Реализация программы по просьбе пациентов и врачей началась в прошлом году, когда в первый этап вошли 27 больниц.

Работы продолжаются. Обновление территорий медучреждений делает их более комфортными для пациентов и персонала.