Жители Саратовской области смогут написать Всероссийский агродиктант

С 26 по 30 мая в Саратовской области при поддержке партии «Единая Россия» пройдет Всероссийский агродиктант. Жители смогут проверить свои знания об агропромышленном комплексе России. Написать диктант может любой желающий — онлайн на портале агродиктант.рф или очно на одной из площадок (в школах, колледжах, на производственных предприятиях). Участникам предстоит ответить на 30 вопросов по различным темам: от истории земледелия и животноводства до современных агротехнологий и продовольственной безопасности.

Депутат областной Думы, региональный координатор проекта «Российское село» Антонина Галяшкина пригласила жителей принять участие. «Сельское хозяйство — одна из важнейших отраслей экономики региона. Наши аграрии — настоящие труженики, которые ежегодно демонстрируют высочайшие показатели», — подчеркнула она.

На агродиктанте каждый сможет не только проверить свои знания, но и узнать о богатом аграрном наследии региона, познакомиться с историями людей, которые ежедневным трудом обеспечивают продовольственную безопасность Саратовской области.