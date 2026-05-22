В Саратове автоинспекторы будут ловить нарушителей на мотоциклах

В Саратове сотрудники Госавтоинспекции с 22 мая начинают проверку двухколесного транспорта на дорогах. Рейд инициирован для предотвращения ДТП с участием водителей мототехники и профилактики дорожно-транспортного травматизма. Он продлится до 24 мая включительно. С начала мотосезона 2026 года дорожные полицейские уже выявили 50 нарушений ПДД, допущенных мотоциклистами.

В отделе пропаганды городской ГАИ напомнили водителям мототехники основные правила безопасного и законного передвижения. Транспортное средство должно быть зарегистрировано в установленном порядке, а у водителя в правах должна присутствовать соответствующая категория. Перед началом управления следует проверить мотоцикл на наличие неисправностей и устранить их, если таковые имеются.

Управлять транспортным средством необходимо в мотошлеме. Во время передвижения по городу следует соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию до других транспортных средств, а также не создавать помехи другим участникам дорожного движения.