Завершается капитальный ремонт краеведческого музея в Энгельсе

Капитальный ремонт Энгельсского краеведческого музея подходит к завершению. В рамках национального проекта "Семья", инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в музее активно ведутся строительные работы. На данный момент в подвальном помещении полностью обновлены инженерные сети. В настоящее время монтируются дверные проемы и производится укладка паркета. После этого начнутся работы по установке и подключению санитарно-технического оборудования. В фойе музея ремонтные работы уже завершены, и специалисты переходят к внутренним залам, где располагаются постоянные и сменные выставки.

Официальный срок завершения всех работ по контракту — август 2026 года. Однако подрядчик стремится закончить реконструкцию раньше установленного срока. Это позволит музею получить дополнительное время для размещения экспозиции и подготовки залов к торжественному открытию.

При проведении работ делается акцент на высокое качество и бережное сохранение исторического облика здания. Этот год является юбилейным для Энгельсского краеведческого музея – ему исполняется 100 лет. В честь этого события он присоединился к национальному проекту "Семья", запущенному по инициативе Президента России Владимира Путина. На начальном этапе проекта уже был отремонтирован фасад и входная группа, что улучшило внешний вид музея и сделало его более доступным для горожан и туристов.

В связи с продолжающимся ремонтом вход в музей для посетителей временно ограничен. Для продолжения культурно-просветительской деятельности проводятся пешеходные экскурсии по историческим местам Энгельса и его набережной. Информация о возобновлении работы музея и точной дате открытия будет сообщена дополнительно.