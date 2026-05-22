В Саратовской области завершили ремонт первых 60 дорог в населенных пунктах

В текущем году планируется обновить общую протяженность дорог в сельских населенных пунктах, составившую 207 километров. Следует отметить, что данная цифра не включает в себя дороги, имеющие региональное значение, ремонт которых также активно продолжается.

В области вот уже пятый год подряд осуществляется региональная программа, направленная на постепенное восстановление дорожной инфраструктуры в сельской местности до соответствия установленным стандартам. Ход реализации программы находится под личным надзором губернатора Романа Викторовича Бусаргина. В этом году объемы финансовой поддержки для данной инициативы превысили 1,3 миллиарда рублей.

На данный момент ведущие позиции среди исполнителей занимают дорожные службы Балаковского района, завершившие работы на 15 объектах. За ними следуют Хвалынский район с 10 завершенными объектами и Энгельсский район с 9.

Самый протяженный участок дорог, ремонт которого уже завершен, расположен в Энгельсском районе. В селе Воскресенка участок улицы Центральная протяженностью 0,6 км, от дома № 1 до № 37, был покрыт новым асфальтом. На восстановительные работы автомобильных дорог в сельских поселениях Энгельсского района из фонда развития дорожного хозяйства региона в этом году было направлено свыше 133 миллионов рублей.

Все работы по ремонту объектов в населенных пунктах должны быть завершены к 1 сентября 2026 года.