Новые «Соболи» оптимизируют логистику приволжских депо «ЛокоТех-Сервиса»

Фото: Компания "ЛокоТех"

Инвестиционная программа компании «ЛокоТех-Сервис» на примере Приволжского филиала демонстрирует системный подход к обновлению мощностей. В мае автопарки сразу двух сервисных локомотивных депо - Ершовское и Петроввальское - пополнились новыми грузопассажирскими машинами «ГАЗ Соболь». Поступление техники позволит предприятиям полностью перестроить внутреннюю логистику, минимизировать избыточные транспортные расходы и избавить от избыточных издержек.

Так, в депо Петроввальское внутренние рейсы обеспечивали два «КАМАЗа» и наемные транспортные компании. В Ершовском работали с частными перевозчиками, что приводило к затягиванию сроков доставки из-за специфики сборных грузов.

Ключевым аргументом в пользу закупки собственного малотоннажного транспорта стала детальная финансовая модель. Ее разработал ведущий инженер по инфраструктуре Приволжского филиала Сергей Шаронов при методологической поддержке Департамента стратегического развития и инвестиционной деятельности управляющей компании.

Расчеты по полному жизненному циклу техники показали, что инвестиции для СЛД Ершовское окупятся за 2 года, а для СЛД Петроввальское всего за 1,3 года. В итоге каждое из депо получит экономический эффект в размере порядка 2 млн рублей ежегодно. Появление собственных автомобилей позволит предприятиям оперативно доставлять ремонтные бригады на линию при отказах локомотивов, обеспечивать цеха запчастями, а также регулярно возить измерительные приборы на поверку в лаборатории Саратова, Волгограда и Аткарска.

«Переход на собственный малотоннажный транспорт позволит экономить на аренде сторонней техники и контролировать основные перевозки, не завися от графиков сторонних транспортных компаний. Штат водителей на предприятии полностью укомплектован и готов к выполнению задач», - отметил начальник СЛД Петроввальское Евгений Степанов.

Его коллега, и.о. начальника СЛД Ершовское Андрей Марченко, добавил: «Благодаря реализации инвестпроекта мы уходим от логистических издержек и получаем инструмент, который экономит время, ресурсы и окупается в кратчайшие по меркам бизнеса сроки. Высвобождаемые средства можно будет направить на другие производственные нужды».

Успех реализации проектов подтверждает общую эффективность выбранной стратегии. Как подчеркнула руководитель направления Управления инвестиционной деятельности и стратегического развития компании «ЛокоТех» Екатерина Галенок: «На примере Приволжского филиала, в который уже приобретено два грузопассажирских автомобиля, мы видим, что инвестиционная программа работает. Для компании это значит не только возвращение к инвестициям, но и новый уровень предсказуемости: филиалы могут заранее планировать закупку оборудования, транспорта, техники. Если раньше проекты ждали «лучших времен», то теперь они фиксируются в долгосрочной программе и находятся на контроле до реализации».

