Балаковская АЭС признана лучшей атомной станцией России по итогам 2025 года

Фото: Балаковская АЭС

Победу в корпоративном конкурсе Балаковская АЭС разделила с Калининской атомной станцией. Конкурс проводится для выявления и распространения положительного опыта лидеров.

В концерне «Росэнергоатом» объявили победителей ежегодного корпоративного конкурса «Лучшая АЭС России». Это высокое звание Балаковская атомная станция получает 22-й раз. При подведении итогов учитывалось множество показателей деятельности АЭС: от эффективности работы до охраны труда и окружающей среды.

Балаковская АЭС получила высшую оценку по показателям Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС-МЦ). В течение 2025 года на атомной станции продолжалась опытно-промышленная эксплуатация тепловыделяющих сборок на базе уран-плутониевого РЕМИКС-топлива. В перспективе внедрение инновационного топлива позволит замкнуть ядерный топливный цикл.

Сотрудники станции активно участвовали в разработке и внедрении импортозамещенных программных решений. В частности, автоматизированной системы поддержки эксплуатации АЭС «ТОРЭКС».

На станции в ходе различных проверок было выявлено 137 положительных практик. В их числе и практики в области подготовки оперативного и ремонтного персонала, а также новый тренажер по предотвращению неправильных действий персонала.

Сотрудники Балаковской АЭС занимали призовые места в конкурсах профессионального мастерства. В копилке достижений – золото Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек-2025» в компетенции «Управление жизненным циклом», 2 комплекта наград на отраслевом AtomSkills-2025 и 6 комплектов – на дивизиональном чемпионате REASkills-2025. Четыре сотрудника Балаковской АЭС вошли в число лучших инженеров России.

«Что стоит за этой победой? Высокий профессионализм и ответственность каждого сотрудника атомной станции. Лидерство – это не статус, а вызов самому себе, это ежедневный труд и умение брать на себя повышенные обязательства. Уверен: мы продолжим удерживать заданную планку и дальше, будем внедрять новые технологии и передовые решения, обеспечивая страну электроэнергией и задавая высокие стандарты безопасности», – отметил директор Балаковской АЭС Юрий Максимов.

Ежегодно Балаковская АЭС вырабатывает порядка 30 миллиардов кВт·ч электроэнергии, обеспечивая потребителей Поволжья, Центральной России, Урала и Сибири экологически чистой электроэнергией.

За все время работы на Балаковской АЭС не зарегистрировано ни одного случая аварийного выброса в атмосферу и сброса в водные объекты загрязняющих веществ. Экологичность атомной станции подтверждается проверками российских и международных экспертов, а также данными независимого мониторинга, который проводит федеральное государственное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений».

Справочно:

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Балаковская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Балаково Саратовской области) относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России. Расположена на левом берегу Саратовского водохранилища, она имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 году, второй – в 1987 году, третий – в 1988 году и четвертый – в 1993 году. Электроэнергией Балаковской АЭС, которая обеспечивает четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе, надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.

Управление коммуникаций Балаковской АЭС

