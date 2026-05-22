За сутки в Саратовской области случилось 25 пожаров

За минувшие сутки в Саратовской области было зафиксировано 25 возгораний, причем подавляющее большинство из них, а именно 19 случаев, составили пожары мусора и сухостоя.

Так, в Саратове на улице Заречной загорелся гараж на площади 10 квадратных метров. Для ликвидации последствий были направлены два пожарных расчета.

В Балаковском районе, в СНТ "Путеец", деревянная дача охватила пламя на 60 квадратных метрах. На месте происшествия трудились два расчета.

Саратов снова стал местом происшествия: на Тархова огнем была затронута квартира на 9-м этаже девятиэтажки. Площадь повреждений составила 4 квадратных метра. Для борьбы с огнем задействовано три единицы спецтехники.

В Энгельсском районе, в селе Степное, произошел пожар в сарае. Огонь распространился на 3 квадратных метра, и справиться с ним удалось силами одного расчета.

В Саратове на Пугачева горел частный жилой дом вместе с прилегающими постройками. Общая площадь возгорания достигла 96 квадратных метров. На тушение пожара были мобилизованы пять единиц техники.

Наконец, в Балтайском районе, в селе Садовка, деревянная хозяйственная постройка была охвачена огнем. Пламя распространилось на 85 квадратных метров. Для тушения работали два пожарных расчета.