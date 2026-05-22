Военнослужащие Саратовской области погибли в ходе специальной военной операции

В ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции погибли военнослужащие из Саратовской области.

Это рядовой мотострелкового подразделения Владимир Идрисов, а также Алексей Соломенников, Данила Захаров и Иван Марков. Информацию о гибели бойцов распространили в социальных сетях официальные представители Марксовского, Балашовского, Ершовского и Самойловского районов.

По имеющимся данным, Алексею Соломенникову было 34 года на момент гибели. Иные сведения о других погибших, включая обстоятельства их смерти, не приводятся.