Жители большинства районов Саратовской области продолжают копить долги за вывоз мусора

Специалисты Саратовского филиала «Ситиматик» проанализировали уровень платежной дисциплины среди собственников квартир и жилых домов за 4 месяца этого года. Мониторинг данных по начислениям и оплатам населения показал, что более чем в половине районов области показатель собираемости составляет ниже 100%. Это значит, что собственники жилья продолжают копить задолженность за услугу по обращению с ТКО.

Среди самых недисциплинированных плательщиков оказались жители Воскресенского района, где собираемость зафиксирована на уровне 84%. Далее следуют Балтайский и Романовский районы (по 88%), Аркадакский и Базарно-Карабулакский (по 90%).

Лучшие показатели по оплате среди физических лиц демонстрируют Татищевский (112%) и Марксовский (106%) районы. Также предпочитают не копить долги за коммунальную услугу жители Хвалынского, Питерского, Перелюбского районов, где собираемость достигла 105%. Саратов по итогам анализа данных имеет показатель 100%.

Саратовский регоператор подчеркивает, что соблюдение платежной дисциплины напрямую влияет на развитие областной инфраструктуры по обращению с ТКО и возможность оказания услуги по вывозу отходов на необходимом уровне.

