В акции саратовского регоператора «На грядку – без пени» могут принять участие около 1,6 тыс. СНТ и ГСК

В акции Саратовского филиала компании «Ситиматик» «На грядку – без пени» могут принять участие около 1,6 тыс. СНТ и ГСК. Ранее они получили соответствующие уведомления по электронной почте и на бумажном носителе. Общая сумма задолженности за услугу по обращению с ТКО всех потенциальных участников акции составляет порядка 35 млн. рублей.

По условиям акции, СНТ и ГСК, которые примут участие в ней, могут значительно снизить итоговую сумму к оплате, избежав необходимости оплатить начисленные пени. Для этого товариществам нужно погасить сумму основного долга либо заключить соглашение о рассрочке платежей по нему, а также подключить личный кабинет юридического лица по ссылке https://64.citymatic.ru/ в разделе «Юрлицам». Акция не распространяется на СНТ и ГСК, чья задолженность уже подтверждена судебным решением. Однако в ней могут принять участие товарищества, которые до сих пор не заключили договор с регоператором.

Напоминаем, акция продлится до 30 июня 2026 года. По ее итогам будут выбраны победители, которые получат ценные призы.

Получить подробную информацию о порядке участия в акции «На грядку - без пени» можно на официальном сайте Саратовского филиала в разделе «Документы» https://64.citymatic.ru/documents, а также в контакт-центре по телефону: 8 (8452) 25-64-90.