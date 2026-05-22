Фото: МинИнформ 64 Z

В период с 7:00 до 15:00 по московскому времени Вооруженные силы Российской Федерации успешно пресекли попытки атаки украинских беспилотников в Саратовской области, как передает Министерство обороны РФ. Кроме того, несколько аппаратов были нейтрализованы над территорией Самарской области.

Другие летательные аппараты украинской стороны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом и акваторией Каспийского моря. В общей сложности российские системы противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили 196 беспилотников за обозначенный временной интервал.

Следует отметить, что данная атака на регион была отражена также в ночные часы. По предварительным данным, жертв среди населения и значительных разрушений на территории области нет.