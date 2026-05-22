Суд по делу Шихалова и Пожарова: спор о миллионах, Mercedes и странных совпадениях

В Кировском районном суде Саратова продолжается громкий процесс по делу бывшего генерального директора АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики», экс-министра Максима Шихалова и его первого заместителя Владимира Пожарова. Чем ближе процесс к завершению, тем больше вопросов возникает у сторон друг к другу. За последние заседания участники успели обсудить всё: от структуры акционеров предприятия до предполагаемой стоимости аренды Mercedes и конфликта интересов среди людей, связанных с расследованием.

Напомним, что Шихалова обвиняют в двух эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), его первого зама в растрате и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они в 2021 году способствовали заключению договора на аренду дизель-генераторной установки (ДГУ), что по версии следствия нанесло ущерб КБПА. Владимира Пожарова также обвиняют в получении премий сотрудников. Еще один эпизод вменяемой Максиму Шихалову растраты связан с арендой автомобиля на предприятие. Оба вину не признают.

Том за томом: кто подписывал документы и «непострадавший» потерпевший

14 мая суд продолжил изучать письменные материалы дела: справки о доходах, приказы, доверенности, документы по закупкам и внутренние регламенты.

На первый взгляд такие документы могут показаться формальностью, однако именно вокруг них развернулась серьезная дискуссия. Защита пыталась выяснить, кто реально обладал полномочиями подписывать документы, как распределялись обязанности внутри предприятия и кто принимал ключевые решения. Отдельное внимание привлекли документы по закупкам ( речь про обвинение за растрату при аренде ДГУ). Стороны обсуждали порядок проведения процедур через электронную площадку, случаи, когда допускается работа с единственным поставщиком, а также полномочия антимонопольной службы.

Обсуждение ушло и в сторону акционеров предприятия. Выяснилось, что на КБПА насчитывалось 319 акционеров, и защита снова подняла вопрос о том, кто именно считается потерпевшей стороной. По версии адвокатов, в материалах дела возникли противоречия относительно бывшего руководителя предприятия Владимира Чернышкина, который признан потерпевшим. Защита обратила внимание суда на то, что в период аренды Мерседеса Чернышкин не значился среди акционеров предприятия.

В этот же день адвокаты заявляли и о процессуальных нарушениях. Поднимался вопрос о действиях следователя Наумова. Защита утверждала, что он не обладал полномочиями принимать решения по делу.

Карта-диктофон и конфликт интересов

Следующее заседание, состоявшееся 18 мая, оказалось куда более эмоциональным. В суд вызвали начальника административно-хозяйственного отдела КБПА Игоря Лунёва.

Вопросы касались возможного конфликта интересов. Выяснилось, что дочь сожительницы Лунёва является сотрудницей следствия, фигурирующей в деле. Настоящая дискуссия началась после слов Максима Шихалова. По его утверждению, Лунёв приглашал его на разговор и пытался записывать беседу на устройство, напоминающее банковскую карту. Лунёв это категорически отрицал, но характеризовал Шихалова положительно и говорил, что обсуждал лишь возможный конфликт интересов.

Также в суде допросил представителей государственных структур. Выступил начальник отдела регулирования тарифов электроэнергетики комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области Виталий Шиловский. Он пояснил, что его ведомство занимается вопросами передачи, производства и сбыта электроэнергии, а также проверкой отчетных и финансовых документов организаций. В ходе заседания Шиловский сообщил, что знаком с деятельностью ООО «СЭСК», которое занималось передачей электрической энергии.

В суде допросили и сотрудника Саратовского УФАС России Илью Лазарева. Значительная часть вопросов касалась применения закона №223-ФЗ о закупках и порядка проведения закупочных процедур. В ходе заседания свидетели пояснили, что при расчете стоимости аренды имущества энергетической инфраструктуры могут учитываться только конкретные расходы — амортизация оборудования, налоговые выплаты и обязательные платежи. Эти показания стали важными для сторон процесса, поскольку обвинение и защита по-разному оценивают законность и экономическую обоснованность спорных договоров, фигурирующих в деле.

Спорная экономичская экспертиза арендованного автомобиля

21 мая в суд вызвали эксперта Валерия Чернова, который проводил экономическую экспертизу стоимости аренды автомобиля Mercedes-Benz — одного из ключевых эпизодов обвинения против Шихалова.

Выяснилось, что эксперт при проведении исследования использовал в основном договор купли-продажи автомобиля от 2017 года, а не договор аренды. Сам автомобиль он никогда не осматривал. Так выяснилось, что в материалах экспертизы автомобиль значился как бензиновый, тогда как защита утверждает, что машина была дизельной.