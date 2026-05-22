В саратовском селе Милорадовке женщины сплели сотую маскировочную сеть для СВО

В селе Милорадовка Краснопартизанского района женщины сплели сотую маскировочную сеть участникам специальной военной операции. Для этих прекрасных женщин это не просто дата и достижение — это их личный вклад в общую, долгожданную и нужную Победу.

"За, казалось бы, сухими цифрами стоят тонны собранной гуманитарной помощи, дни, наполненные тревогой и надеждой, молитв и ожидания. Под чутким руководством Валентины Мазилкиной жительницы села стали единым целым — надёжным и крепким тылом, который согревает и защищает. Они не говорят громких слов о патриотизме — они его ткут, вяжут и собирают, отправляя вместе с молитвами.

История милорадовских женщин — это яркий пример того, как в самом сердце России, в тишине сельских улиц, рождается великий подвиг. Их труд — это живой символ единства народа, который верит, ждёт и делает всё возможное для скорейшей Победы", - рассказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Краснопартизанском районе Наталья Ведерникова.

