22 мая 2026 4:52

Саратовская область закроет в 2026 году очередь на жилье детям-сиротам - Володин

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что в Саратовской области в текущем году будет ликвидирована очередь на предоставление жилья детям-сиротам.

По информации, опубликованной в Telegram-канале «Володин Саратов», в 2020 году около 7 тысяч сирот ожидали получения квартир, при этом средний срок ожидания превышал 13 лет. Ограниченные финансовые ресурсы региона не позволяли решить эту проблему в полном объеме.

Благодаря содействию Вячеслава Володина было привлечено 10 миллиардов рублей для устранения дефицита жилья.

Политик подчеркнул, что текущий год ознаменуется завершением формирования очереди, и квартиры детям-сиротам будут предоставляться незамедлительно после возникновения у них соответствующего права.