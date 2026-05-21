Федеральные журналисты предположили, что Курихин является заказчиком фейковых телеграм-каналов

В эфире программы «Дежурная часть» на телеканале «Россия 24» федеральные журналисты подняли актуальную тему распространения фейковых новостей, расцвет которых связан с бурным развитием сети телеграм-каналов. Зачастую на кону оказываются политическая карьера или крупный бизнес, поэтому репутация человека приобретает особое значение.

В сюжете отмечается, что в Саратовской области действует целая сеть телеграм-каналов, где регулярно публикуется компрометирующая информация о силовиках, представителях власти и неугодных бизнесменах. По мнению журналистов, за этими ресурсами может стоять бывший областной депутат и предприниматель Сергей Курихин.

В Союзе журналистов России подчеркнули: подобные каналы не имеют ничего общего с официальной журналистикой и используются для распространения заказных материалов.