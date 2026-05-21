Наставник платформы «Наставник.рф» Екатерина Голенищева воспитывает «удивительный хор»

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Знакомьтесь, верифицированный наставник платформы Наставник.рф - Екатерина Голенищева — кандидат искусствоведения, заведующая отделением «Сольное и хоровое народное пение» музыкального училища при Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова, преподаватель кафедры народного пения и этномузыкологии.

Коллеги и ученики часто спрашивают Екатерину: не устаёт ли она после занятий? Она честно отвечает: усталость бывает, но она всегда приятная. Потому что это усталость от любимого дела, когда понимаешь — день прожит не зря, а семена знаний упали в добрую почву. Её секрет прост: она искренне обожает свою профессию и для каждого своего подопечного старается быть не просто строгим преподавателем, а чутким другом и мудрым наставником.

Самый сложный возраст — 14–15 лет, время бурного взросления, поиска себя и своего пути. Именно с такими ребятами ей приходится работать. Но Екатерина видит в этом не трудность, а великую честь: помочь юному человеку сформироваться, найти идентичность, а главное — полюбить народную культуру так, чтобы она стала частью его души. Её задача — за несколько лет обучения зажечь в учениках чёткое понимание будущей профессии, своих возможностей и истинных желаний.

За плечами Екатерины — 18 лет практического опыта, защита кандидатской диссертации, научные статьи, учебно-методические пособия и авторская методика преподавания. Она воспитала более 30 специалистов в области народно-певческого исполнительства. В её копилке — звания Лауреата и Гран-При более чем на 200 конкурсах профессионального мастерства. Но главная награда для неё — это горящие глаза учеников. И она точно знает: это не предел, всё лучшее — впереди.

Сейчас у Екатерины 10 подопечных, и она с теплотой называет их своим удивительным «хором». Это будущие абитуриенты, которые волнуются перед поступлением; студенты консерватории — её гордость и творческое завтра; студенты гуманитарных вузов, которые через народную культуру хотят познать свои корни; и даже школьники, уже точно решившие, что жизнь без музыки — не их история. Каждый из них — отдельная вселенная, и к каждому — свой ключ.

Каждое занятие для Екатерины — это не просто урок, а живой диалог сердец. Она передаёт не только ноты и голосоведение — она раскрывает истинный смысл, заложенный в каждой народной песне. Она не просто учит петь, а помогает человеку услышать самого себя, раскрыть творческий потенциал, убрать внутренние границы и поверить в свои силы.

«Русская народная культура — самая богатая в мире, — убеждена Екатерина. — Ни у одного народа нет такого огромного, такого глубокого нематериального культурного наследия». И она чувствует себя счастливым обладателем редкой и очень многогранной профессии — дирижёр народного хора, артист и преподаватель.

«Спасибо вам, мои десять, за то, что выбрали путь со мной, — говорит Екатерина своим ученикам. — Да, иногда будет трудно. Но я рядом. Я знаю, как помочь. Дальше — и вместе!» В этих словах — вся её душа, всё её призвание и та самая приятная усталость, которая бывает только у тех, кто по-настоящему любит своё дело.