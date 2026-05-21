Мария Усова провела заседание актива Женского движения в формате открытого диалога

Региональный координатор проекта, депутат Саратовской областной Думы Мария Усова провела заседание актива партийного проекта.

"Встреча прошла в формате открытого диалога, в теплой и дружеской обстановке. Участники обсудили ключевые вопросы развития Женского движения, подвели итоги проделанной работы и наметили планы на ближайшее будущее. Особое внимание было уделено рассказу Марии Хасановой, куратора направления "Мои наставники", которая поделилась впечатлениями от участия в образовательном интенсиве "Компас наставника" в Пятигорске.

В завершение встречи участницы подчеркнули важность совместной работы, поддержки друг друга и обмена опытом. Итоги мероприятия подтвердили готовность всех сторон активно сотрудничать ради достижения общих целей — оказания всесторонней помощи семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, расширения и укрепления позиций Женского движения через развитие Женских клубов, а также продолжения работы по направлениям "Жизнь после Победы" и "Мои наставники", - отметила Мария Усова.