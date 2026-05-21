Школьники из Аткарского района шьют сухой душ и плетут масксети для бойцов

Школьники из села Петрово Аткарского района приняли участие в акции по изготавливлению сухого душа. Кроме этого о ребята плетут маскировочные сети.

"Образовательное учреждение давно сотрудничает с волонтерской группой "Неравнодушные сердца". Такие акции не только обеспечивают бойцов на передовой средствами личной гигиены, но и играют важную воспитательную роль, объединяя детей вокруг волонтерского движения.

Напомню, сухой душ это компактные гигиенические наборы, позволяющие полноценно помыться в полевых условиях без использования проточной воды. Все материалы приобретают жители села", - рассказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Аткарском районе Валентина Шпакова.

Поддержка участников СВО – важнейшее направление народной программы "Единой России".