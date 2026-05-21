Житель Петровского района убил брата осколком бутылки в новогодние праздники

Собранные следственными органами СК России по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 66-летнему мужчине. Он признан виновным в убийстве своего родного брата.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 7 января 2026 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме на улице Школьная села Сосновоборское Петровского района, в ходе бытового конфликта с 64-летним братом нанёс ему удар осколком разбитой стеклянной бутылки в область шеи. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Убийство произошло в новогоднюю ночь.