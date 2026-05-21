В Саратове следователи проверяют смерть 74-летнего мужчины

В Саратове следователи проводят проверку по факту смерти 74-летнего мужчины. 20 мая в доме на проспекте 50 лет Октября обнаружили тело пенсионера без признаков жизни, с признаками гниения. Об этом незамедлительно сообщили в правоохранительные органы.

Следователи СК совместно с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Признаков насильственной смерти предварительно не выявлено.

Проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.