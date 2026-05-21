В Петровском районе стартовал ремонт дорог на улицах и сёлах

В Петровском районе развернули масштабный ремонт дорог — от городских улиц до подъездов к сёлам. В Петровске начали текущий ремонт асфальта на улицах Шевченко, Советской, Московской и Чапаева. Параллельно отсыпают щебнем грунтовые улицы в частном секторе: уже полностью готов участок улицы Шамаева протяжённостью 800 метров. Сейчас подрядчик работает в Загорщине на улице Белинского — от Горной до Московской.

Областной подрядчик приступил к ремонту региональных трасс. В работе — автоподъезды к посёлку Пригородный и селу Новозахаркино. Также начался ремонт районной дороги на участке Озёрки-Оркино. На всех объектах работы ведутся по графику.

По региональной программе ремонта сельских улиц отсыпка щебнем стартовала в Берёзовском муниципальном образовании. Сейчас подрядчик трудится в селе Кожевино: здесь предстоит отсыпать около двух километров — по улице Дёмина и Молодёжной. Работы продолжаются.