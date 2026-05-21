На Привокзальной площади Петровска появится арка с часами

В Петровске стартовали работы по реконструкции Привокзальной площади. На рабочей планерке с подрядчиками и ресурсными организациями обсудили вынос сетей и другие вопросы. Уже приступили к демонтажу плитки у вокзала, провели подготовительные работы. Подрядчики заказали все необходимые материалы.

С опережением графика изготавливают малые архитектурные формы, в том числе красивую арку с часами. Ее в ближайшее время начнут монтировать на въезде с Московской. Благоустройство стало возможным благодаря победе Петровска в конкурсе малых городов.

Город получил грант в 91 миллион рублей по нацпроекту Президента РФ «Инфраструктура для жизни».