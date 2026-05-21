Библиотеки области получили награды на всероссийском конгрессе в Екатеринбурге

Библиотеки Саратовской области получили высокую оценку на XXX Всероссийском библиотечном конгрессе в Екатеринбурге. Делегация региона представила успешные практики и проекты, которые укрепили репутацию области на федеральной площадке.

Директор ЦБС Энгельсского района Наталья Завалишина отмечена дипломом за участие во всероссийских конкурсах. Центральная модельная библиотека Энгельса удостоена специального диплома премии Рудомино за сохранение и продвижение локальной истории в интерактивном формате. Жюри подчеркнуло оригинальность подхода и способность проекта привлекать разные возрастные группы. Также библиотека получила диплом III степени конкурса за лучшее мероприятие по популяризации науки и цифровому просвещению.

«Для нас эти признания — не только личная и командная радость, но и подтверждение того, что выбранный вектор развития — инновации в сочетании с бережным отношением к локальной истории — востребован профессиональным сообществом», — отметила Наталья Завалишина.