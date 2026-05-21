В Хоперском открылся обновлённый ДК после ремонта за 500 тысяч

В селе Хоперское Балашовского района после ремонта открылся обновлённый Дом культуры. Работы провели досрочно по программе «50 ДК». Ремонт обошёлся в 500 тысяч рублей из регионального бюджета. В холле и зрительном зале заменили пол, сценическую «юбку» обновили ламинатом. Появились новые ноутбук, проектор и экран.

ДК, основанный ещё в 1967 году, остаётся центром жизни для 2700 жителей. Здесь работают десять клубных объединений, в том числе фольклорный ансамбль «Млада» — многократный победитель конкурсов. При ДК действует и сельская библиотека. «Программа по обновлению сельских ДК — одна из ключевых инициатив региона. Она находится на личном контроле губернатора», — отметила министр культуры Наталия Щелканова.

В 2026 году по программе «Ремонт 50 ДК» работы идут в 40 районах и Саратове. Общий бюджет — 20,5 млн рублей. Меняют кровли, фундаменты, окна, двери, проводят электрику и отделку. Хопёрский клуб встретил жителей светлым и уютным пространством — раньше срока.