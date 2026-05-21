22 мая в Парке покорителей космоса пройдёт музыкальный фестиваль

22 мая в Парке покорителей космоса состоится несколько мероприятий. В 13:00 на площади приземления спускаемого аппарата пройдёт лекция-практикум «Космическая ботаника» и мастер-класс по созданию рисунка на ткани. Для школьников проведут лекцию о пребывании растений в космическом пространстве, а также о растениях, названных в память о космонавтах и космических полётах. В рамках мастер-класса ребята создадут изображения на космическую тематику в технике рисунка на воде с последующим переводом на ткань.

В 15:00 на месте приземления Юрия Гагарина начнётся музыкальный фестиваль «Точка притяжения – Поехали!», подготовленный Саратовской государственной консерваторией. В концертной программе «Ближе к звёздам» прозвучат песни и стихи, посвящённые космосу и первому космонавту планеты. Выступать будут Академический хор консерватории и педагоги Театрального института.

Зрителями концерта станут иностранные студенты саратовских вузов. Мероприятие направлено на популяризацию истории космонавтики и укрепление культурных связей. Вход на фестиваль свободный. Приглашаются все желающие. Организаторы обещают насыщенную программу и тёплую атмосферу.