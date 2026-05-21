Жительница Ртищевского района получила 50 тысяч рублей за двойняшек

В Ртищевском районе молодая мама Марина О. получила единовременную выплату на двойняшек – девочек Аврору и Элину. Пособие в размере 50 тысяч рублей предоставлено по инициативе губернатора Романа Бусаргина. С 1 января 2026 года жители региона имеют право на такую поддержку при рождении двойни (100 тысяч – при рождении тройни). Возраст и доход семьи значения не имеют. С начала года единовременное пособие при рождении двух и более детей назначено 26 женщинам: 25 мамам двойняшек и одной маме тройняшек.

«Когда я узнала про новую поддержку, это стало приятной неожиданностью. Конечно, мы готовились заранее, но данная выплата поможет нам докупить предметы ухода за малышками», – поделилась Марина. Оформить выплату можно в управлении социальной поддержки по месту жительства или пребывания. Пакет документов минимален: заявление и паспорт (остальное запрашивается по межведомственным каналам). Подать заявление разрешено в течение трёх лет после рождения детей.

Подробную информацию о единовременной выплате можно узнать по единому номеру министерства труда и социальной защиты: 8-800-775-21-09.