НовостиОбщество21 мая 2026 16:35

Хвалынские пенсионеры совместили экскурсию в Парк Гагарина с северной ходьбой

Пожилые люди посетили место приземления Гагарина и прошлись со скандинавскими палками
Фото: МинИнформ 64 Z

Получатели социальных услуг из комплексного центра Хвалынского района совершили поездку в Парк покорителей космоса имени Гагарина и на место приземления в Энгельсском районе. Экскурсия стала настоящим погружением в историю: участники увидели уникальные экспонаты, связанные с первым полётом человека в космос, и побывали там, где 12 апреля 1961 года приземлился легендарный «Восток-1».

«Такие встречи с прошлым заряжают энергией и напоминают о великих достижениях страны», — поделилась впечатлениями одна из участниц. Дополнением к программе стал мастер-класс по северной ходьбе. Пенсионеры освоили базовые техники этого вида активности на свежем воздухе и с хорошим настроением прошлись по парку со скандинавскими палками.

Поездка объединила историю, здоровье и активный образ жизни для старшего поколения. Министерство труда и социальной защиты области поддерживает такие мероприятия для пенсионеров.