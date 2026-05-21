Психологическая помощь ветеранам СВО стала доступнее в фонде «Защитники Отечества»

Государственный фонд «Защитники Отечества» совершенствует психологическую помощь ветеранам СВО и членам их семей. Благодаря целенаправленной работе доля ветеранов, прошедших первичное психологическое консультирование в фонде, выросла с 12% в 2024 году до 25% в 2025 году. Рекомендации пройти консультацию получают все обращающиеся за поддержкой. Социальные координаторы фонда обучены распознавать проблему на ранней стадии и направлять к специалисту. В саратовском филиале фонда на постоянной основе дежурят квалифицированные психологи.

Один из обратившихся — Евгений Киселев, ветеран СВО, служивший санинструктором и награждённый медалью «За спасение погибавших». После комиссования у него были кошмары и проблемы со сном. «Общаюсь с психологом практически каждый месяц. С ним можно поговорить о том, о чём нельзя с семьёй. Вместе прорабатываем проблемы, ищем пути решения. Сейчас стало намного легче», — рассказал он.

Главный врач областной психиатрической больницы Дмитрий Хижняк подчеркнул: обращение к психологу — это не слабость, а ответственное отношение к себе. Социальный координатор фонда Сергей Филинов, сам ветеран боевых действий, отметил, что адаптация к мирной жизни требует поддержки. Психологическую помощь можно получить непосредственно в филиале фонда, а также при медреабилитации, санаторно-курортном лечении или в кабинетах медико-психологического консультирования в больницах.