В Саратове наградили победителей инженерной олимпиады «Звезда»

Фото: МинИнформ 64 Z

В СГТУ имени Гагарина наградили победителей многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». В интеллектуальном состязании участвовали 589 школьников Саратовской области. По итогам заключительного этапа определили 14 победителей и призеров. Ребята показали высокие результаты по профилям «Техника и технологии» и «Естественные науки».

Олимпиада «Звезда» — одна из крупнейших инженерных олимпиад страны. Ее задачи — выявление творческих способностей, интереса к научно-исследовательской и инженерной деятельности, профориентация для высокотехнологичных отраслей. В 2026 году олимпиада прошла на двух площадках: в СГТУ и СГУ.

Победители и призеры получили заслуженные награды. Теперь у них есть преимущества при поступлении в ведущие технические вузы России.