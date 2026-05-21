Саратовцев зовут на форум «Сильные идеи для нового времени»

Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс объявили старт приёма заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». Платформа открыта для любого жителя страны. Главная цель — собрать лучшие гражданские инициативы и помочь их реализовать на благо России. Направления охватывают всё: от поддержки семьи, образования и бизнеса до новых технологий, экологии и кадров будущего.

Саратовская область — один из лидеров по активности участников. «В прошлом году саратовцы подали 2415 идей — это третье место по всей России. Почти половину заявок прислали студенты вузов области», — рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко. Регион намерен повторить и превзойти этот результат в 2026 году.

100 лучших проектов выйдут в финал и получат комплексную поддержку. Им обещают финансирование, наставничество и помощь во внедрении в регионах. Самые выдающиеся идеи представят лично Президенту России. Подать заявку можно до 15 июня на платформе идея.росконгресс.рф.