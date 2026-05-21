Всероссийский съезд учителей физкультуры впервые собрал 600 педагогов

В Тульской области состоялось открытие Всероссийского съезда учителей физической культуры. Мероприятие объединило свыше 600 педагогов из 86 регионов страны, представителей 30 спортивных федераций, олимпийских чемпионов и специалистов в области образования. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поблагодарил учителей за труд и профессионализм, отметив, что забота о здоровье подрастающего поколения — важнейший приоритет государственной политики.

Саратовскую область на съезде представила делегация учителей физкультуры из Саратова, Маркса, Пугачева, Новоузенского района и ЗАТО Светлый. Почетные гости осмотрели выставочные спортивные пространства федераций по легкой и тяжелой атлетике, шахматам, а также павильон Государственного университета просвещения.

Съезд продлится до 22 мая. Участники обсудят профориентацию, поддержку талантливых детей, особенности физического воспитания школьников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.