В Саратовской области зафиксировали нарушения ветеринарного законодательства

В мае ветеринарные специалисты и правоохранительные органы Саратовской области зафиксировали несколько нарушений ветеринарного законодательства. В Краснопартизанском районе выявлен факт незаконного перегона 63 коров из Ершовского района — животных пасли на чужом участке без согласования с ветслужбой, что создаёт прямую угрозу заноса инфекций. Материалы переданы в Управление Россельхознадзора для принятия мер. В Ровенском районе владелец мелкого рогатого скота годами игнорировал требования о вакцинации и маркировке, отказывался предоставлять поголовье специалистам, несмотря на пять официальных жалоб. Энгельсский районный суд обязал его обеспечить доступ ветврачей к стаду.

Житель села Кирово Краснокутского района категорически отказывался предоставлять крупный рогатый скот для ветеринарных мероприятий. Судебное решение о немедленном исполнении требований исполнили в принудительном порядке: 14 мая судебные приставы совместно со специалистами провели вакцинацию животных от ящура.

Начальник управления ветеринарии правительства области Алексей Балалаев подчеркнул: «Безопасность нашего региона зависит от каждого. Все животные должны быть учтены, промаркированы и своевременно привиты. Игнорирование этих правил создаёт прямую угрозу для всех — и для людей, и для животных». Ведомство призывает владельцев соблюдать закон, чтобы избежать штрафов и вспышек опасных заболеваний.