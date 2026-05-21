В Саратовской области отремонтировали 61 многоквартирный дом

В Саратовской области подвели промежуточные итоги реализации программы капитального ремонта. В этом году Фонд капитального ремонта принял 116 видов строительно-монтажных работ в 61 многоквартирном доме. Специалисты обновляют кровли, фасады, внутренние инженерные коммуникации и лифтовое оборудование. Так, жители 60-летнего пятиэтажного дома на проспекте Строителей, 28/1 наконец получили долгожданную отремонтированную крышу.

Министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин подчеркнул, что на все работы, проведённые в рамках капремонта, действует 5-летний гарантийный срок. «Это важный механизм защиты прав собственников», — отметил министр. Гарантия распространяется на все виды выполненных работ и позволяет жителям требовать устранения недостатков за счёт подрядчика.

Проверить, включён ли ваш дом в программу капремонта и когда планируются работы, можно на официальном сайте Фонда — fkr64.ru.