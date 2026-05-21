На время строительства путепровода закрыли движение по Ново-Астраханскому шоссе

В Саратове началось строительство путепровода, который должен решить многолетнюю проблему пробок в Заводском районе. В полночь было закрыто движение по Ново-Астраханскому шоссе на участке от Пожарного проезда до 5-го Динамовского проезда. Объезд организован по двум маршрутам: проспект Энтузиастов – улица Крымская или Пожарный проезд – Огородная – 5-й Динамовский проезд. Специалисты «Дирекции дорожного хозяйства» контролируют запуск временной схемы.

Председатель областного отделения «Всероссийского общества автомобилистов» Дмитрий Зиновьев отметил, что участок у железнодорожного переезда всегда был «болевой» точкой. Время проезда было непредсказуемым: можно было попасть в «окно» между поездами, а можно и полчаса простоять. Зиновьев подчеркнул, что хотя неудобства неизбежны, иначе проблему не решить. Водителей предупреждали заранее, поэтому морально они готовы. Плюсом названо введение временной схемы с запрещающими знаками и изменением приоритетов.

Ранее мостовики приступили к вдавливанию свай в зелёной зоне. Часть фундамента опоры располагается на проезжей части, поэтому закрытие движения необходимо для безопасности. Специальная установка для свай доставлена из другого региона. Также ведутся разработка котлована под подпорную стенку. На объездных маршрутах установили знаки запрета остановки на Огородной, 5-м Динамовском, Барнаульской и Пожарном проезде. Изменён приоритет движения на нескольких перекрёстках. Министерство дорожного хозяйства будет отслеживать ситуацию и при необходимости корректировать схему. Работы продлятся до 2027 года. Ожидается, что путепровод кардинально разгрузит транспортные потоки и избавит район от многокилометровых заторов. Подрядчик работает круглосуточно, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Администрация просит водителей с пониманием отнестись к временным трудностям и заранее выбирать пути объезда. Строительство идёт по графику, отставания нет. Качество работ контролирует специальная комиссия.