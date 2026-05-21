В Ершове обсудили миграционное законодательство с работодателями четырёх районов

В Ершове состоялось кустовое совещание с работодателями Дергачевского, Ершовского, Озинского и Федоровского районов, привлекающими иностранных работников. Мероприятие организовано по инициативе министерства внутренней региональной и муниципальной политики области. Главная цель — предотвращение нарушений миграционного законодательства и ошибок, связанных с пребыванием и трудоустройством мигрантов.

Представители ГУ МВД, регионального Управления Минюста и министерства труда разъяснили бизнесу правила въезда и выезда иностранцев, порядок постановки на учёт по месту пребывания, перечень документов для трудоустройства, основания для аннулирования патента и процедуру уведомления о расторжении договора.

Заместитель министра Тимофей Лещенко подчеркнул важность таких встреч для выстраивания прозрачных отношений между организациями и иностранными сотрудниками. Он отметил, что на совещаниях детально разбирают изменения в законодательстве и типичные ошибки. Работодатели могут записаться на будущие встречи по телефону (8452) 23-61-23.