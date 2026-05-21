Ветеран призвал использовать опыт участников СВО максимально эффективно

Фото: Алексей Кондауров

Прагматичным назвали поход к обучению ветеранов СВО основам управленческой деятельности в рамках региональной программы «Наши герои».

Сегодня мы являемся свидетелями формирования уникального кадрового резерва нашей страны, считает Алексей Кондауров, председатель Саратовского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Союз десантников».

«Люди, прошедшие через горнило боевых действий и службы в силовых структурах, обладают компетенциями, которые невозможно приобрести в обычной гражданской среде. Стратегическое мышление, высочайшая личная дисциплина, навыки антикризисного управления и способность брать ответственность за принятие решений в экстремальных условиях — это тот капитал, который наша экономика и система государственного управления обязаны использовать максимально эффективно», - отметил руководитель организации ветеранов.

«Региональная программа «Наши герои», инициированная Губернатором области Романом Бусаргиным — это не просто мера поддержки. Это вопрос рационального и прагматичного отношения к человеческому капиталу», - считает общественник.