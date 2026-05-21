В Саратове состоялось открытие выставки «Мое советское детство»!

В Государственном музее имени А.Н.Радищева состоялось открытие выставки «Мое советское детство».
22 мая - 30 августа
Здание биржи, ул. Радищева, 41
Выставка посвящена такому глобальному художественному явлению России ХХ века как детская игрушка.
В экспозиции представлены уникальные экспонаты из частных музейных коллекций. Зрители могут увидеть разные виды игрушек времен Советского Союза, от форматных кукол и плюшевых медведей до машинок, самолетов и настольных игр. Здесь можно познакомиться с продукцией ведущих фабрик Москвы, Ленинграда, Саратова и др., с произведениями самых известных художников, посвятивших свое творчество созданию игрушки.
Выставка Радищевского музея поможет вспомнить прекрасные творения советских кукольников и восстановить незримые связи между разными поколениями российских граждан.
