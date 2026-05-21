Социальные проекты общественных организаций получат дополнительную поддержку

В Правительстве области состоялась встреча вице-губернатора области – руководителя аппарата Губернатора области Михаила Исаева с руководителями общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере материнства, детства, сохранения и развития традиционных семейных ценностей.

В мероприятии приняли участие руководители исполнительных органов области, курирующих вопросы социальной политики, образования, информации и массовых коммуникаций, взаимодействия с общественными организациями, а также администрации города Саратова.

Открывая встречу, Михаил Исаев отметил:

«Мы проводим мероприятие в преддверии Дня защиты детей и окончания учебного года, поэтому хотелось бы обменяться информацией о планируемых мероприятиях по линии ваших организаций для их последующей организационной, методической, информационной поддержки».

Представители общественного сектора в своих выступлениях рассказали о своих социальных проектах, которые реализуются в регионе, в том числе при грантовой поддержке федерального и регионального уровня. Отдельно общественники обозначили комплекс мероприятий для детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, который планируется провести в предстоящий летний период и до конца текущего года. Это просветительские, патриотические, профориентационные мероприятия, развивающие, игровые программы, экологические акции, форумы для детей и подростков. В различных форматах также будут организованы семейные мероприятия.

Вице-губернатор поблагодарил представителей общественного сектора за проводимую работу, активную гражданскую позицию, вклад в развитие региона. Всем проектам и мероприятиям, по его словам, будет оказано необходимое организационное сопровождение. Отдельно Михаил Исаев акцентировал внимание на необходимости активизировать информационную поддержку реализуемых социальных инициатив и проектов.