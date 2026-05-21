Школьники Саратова встретились с героями СВО в ДК национального творчества

Фото: Мэрия

В муниципальных учреждениях культуры Саратова прошли встречи школьников с героями СВО и ветеранами боевых действий. В Городском доме культуры национального творчества выступили депутат облдумы Дмитрий Лыгин и младший сержант Олег Кобба. Они поделились историями о службе, долге и мужестве. Ребята задавали вопросы и получили уроки патриотизма.

В клубе «Заводской» встречу провели участники «Боевого Братства»: ветеран Северного Кавказа Сергей Шульпин, кавалер Ордена Мужества Андрей Овечкин и другие. Гостям показали патриотический концерт и лекцию о современной военной технике.

Эти встречи стали для юного поколения настоящими уроками мужества, ответственности и искреннего патриотизма. Живой диалог с героями надолго останется в памяти участников.