Анна Кузнецова посетила школу-интернат в Саратове

Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова совершила поездку в саратовский интернат АОП №4. В рамках визита она ознакомилась с историей данного учебного заведения, условиями проживания и получения образования учащимися, а также осмотрела новые классы, оснащенные передовым оборудованием.

В указанном учреждении работают 32 педагога, а обучаются 133 ребенка с особенностями здоровья. Интернат активно участвует в федеральных образовательных проектах, что позволило провести модернизацию материально-технической базы: были обустроены современные кабинеты по таким направлениям, как технология, кулинария, биология, физика, картонажно-переплетное дело, а также логопедические кабинеты.

Анну Юрьевну сопровождали директор школы и преподавательский состав, которые рассказали о достижениях воспитанников, реализуемых образовательных программах и планах развития учреждения. Особое внимание было уделено внеурочной деятельности, где дети могут не только развивать свои таланты, но и приобретать практические навыки, полезные в повседневной жизни и будущей профессиональной деятельности. Учащиеся посещают кружки по шитью, кулинарии, робототехнике, занимаются в кукольном театре, краеведческом музее, спортивных секциях и творческих мастерских.

«Исключительно важно, что здесь создана атмосфера для всестороннего развития детей, где попечение уделяется не только учебе, но и воспитанию, поддержке каждого воспитанника. Ведь наша миссия – предоставить всем детям равные возможности для самореализации, невзирая на их физические или ментальные особенности. Убеждена, что подобные учреждения играют колоссальную роль в жизни ребят. Выражаю признательность коллективу за их самоотверженный труд и заботу о детях!» — поделилась своими впечатлениями Анна Кузнецова.

Знаменательным моментом встречи стал подарок, переданный Анне Кузнецовой в знак памяти о ее визите – глиняный колокольчик Саратовской области, созданный руками воспитанников Марксовской школы-интерната.