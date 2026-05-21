Ветеран-десантник: опыт участников СВО нужно использовать по максимуму

Председатель саратовского «Союза десантников» Алексей Кондауров призвал прагматично подойти к обучению ветеранов СВО. В рамках региональной программы «Наши герои» он предложил осваивать основы управленческой деятельности. По его словам, участники боевых действий обладают уникальными компетенциями: стратегическим мышлением, высокой дисциплиной, навыками антикризисного управления и умением принимать решения в экстремальных условиях.

«Это тот капитал, который наша экономика и система государственного управления обязаны использовать максимально эффективно», — подчеркнул Кондауров. Он отметил, что такие качества невозможно получить в гражданской жизни, поэтому их нужно грамотно применять на государственной службе и в экономике региона.

Программа «Наши герои» создана по инициативе губернатора Романа Бусаргина по аналогии с федеральным проектом «Время героев». Она поможет ветеранам адаптироваться в гражданской сфере и занять достойное место в системе управления, используя свой боевой опыт на благо региона.