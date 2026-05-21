В восьми районах трудоустроены новые врачи

По программе «Земский врач»/«Земский фельдшер» в текущем году планируется привлечь 71 медицинского работника

Проведено очередное заседание комиссии министерства здравоохранения Саратовской области по рассмотрению документов медицинских работников на получение единовременных компенсационных выплат в рамках подпрограммы «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения».

Комиссией рассмотрены документы 4 средних медработников и 6 врачей 8 муниципальных районов области.

«Программа «Земский врач/Земский фельдшер» - одна из результативных мер по привлечению и закреплению медицинских кадров в сельской местности. Всего с начала текущего года на данный момент заключено 18 договоров с 10 врачами и 8 средними медработниками. Кадровый вопрос в сфере здравоохранения требует постоянной и комплексной работы. Меры поддержки в рамках принятой программы, наряду с продолжающейся модернизацией лечебных учреждений, в том числе расположенных и в отдаленных районах, их оснащением современным оборудованием, производимым ремонтом и возведением новых ФАПов в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», инициированной Владимиром Путиным, помогут привлечь на село специалистов, преодолеть кадровый голод, обеспечить оказание качественной медицинской помощи на селе, - отметила Елена Степченкова

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".