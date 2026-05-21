НовостиОбщество21 мая 2026 12:40

В Саратов прибудет ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца

В Свято-Духовском соборе Саратова верующие смогут поклониться мощам Николая Чудотворца
В Саратов 21 мая в Свято-Духовский собор прибудет ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца. Встреча святыни состоится за архиерейским всенощным бдением. Поклониться мощам можно будет ежедневно с 7:00 до 19:00. Молебны с акафистом будут совершаться до 30 мая в 16:00.

«Святителя Николая почитают во всем христианском мире. Верующие обращаются к нему с просьбами о защите, исцелении, помощи в трудных ситуациях. В России к нему отношение особое: помощи от святого Николы русский человек издревле ждал во всех своих скорбях и бедах», — рассказали священнослужители.

Напомним, Свято-Духовский собор находится в Саратове по адресу: Духосошественская площадь, 3.