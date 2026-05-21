Продолжается прием заявок на областной конкурс социальных проектов НКО 2026 года

Министерство оказывает методическую помощь некоммерческим организациям при подготовке и подаче заявок на грантовый конкурс. Для этого проводятся методические семинары и доступны индивидуальные консультации.

В рамках заявочной кампании в пятницу, 22 мая, в 15:00 в конференц-зале министерства внутренней, региональной и муниципальной политики области (г. Саратов, ул. Челюскинцев, 128) состоится методический семинар для некоммерческих организаций, которые ведут работу в сфере патриотического воспитания, социальной реабилитации, профессиональной переподготовки и психологической помощи ветеранам боевых действий и их семьям.

Записаться на мероприятие и получить индивидуальные консультации по условиям участия, грантовым направлениям и порядку подачи заявок можно получить по телефону: (8452) 27-42-49.